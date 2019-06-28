Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева 

Освобождение четырех граждан Украины должно стать сигналом руководству Украины, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд», — сказал Медведчук в интервью RT.
По словам Медведчука, украинские власти должны заняться дальнейшим освобождением и обменом пленных. Обменять всех установленных на всех установленных — «задача и долг» властей, отметил Медведчук.
В пятницу в аэропорту Минска состоялась передача Виктору Медведчуку представителями самопровозглашенной ДНР четырех граждан Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, узнав о переговорах Медведчука с Россией и ДНР, ппредположил, что действия политика являются частью кампании перед предстоящими выборами в парламент.