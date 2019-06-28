Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук считает, что освобождение пленных в Донбассе должно стать сигналом для Киева 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на освобождение четырёх украинских пленных в Донбассе. По его мнению, это должно стать сигналов для руководства Украины.
"Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд", — передаёт слова политика RT.
Медведчук добавил, что нужно готовиться к обмену всех установленных на всех установленных. Он отметил, что "это задача и долг киевской власти этим заняться".
Ранее сообщалось, что самопровозглашённые Республики — ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных. Среди освобождённых — Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.
Аргументы Недели: последние новости
В Раде сообщили о предложении партии Зеленского перенести столицу Украины из Киева Зеленский попользовался задержанными моряками перед выборами «Это просто стыдобища - вывешивать флаги нацистских структур на территории Греции!»
Комментарии
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия наказала севшего не в то кресло депутата158
Пока вы не уснули: Трамп пошутил над Путиным55
Грузинская диаспора обратилась к Путину с открытым письмом446
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»14
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии37
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Звезду «Ласкового мая» экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
05:55
Пока вы не уснули: Трамп пошутил над Путиным
В мире
00:26
Грузинская диаспора обратилась к Путину с открытым письмом
В мире
10:45
Мэй поставила ультиматум Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение