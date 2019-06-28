Медведчук считает, что освобождение пленных в Донбассе должно стать сигналом для Киева

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на освобождение четырёх украинских пленных в Донбассе. По его мнению, это должно стать сигналов для руководства Украины

"Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд", — передаёт слова политика RT.

Медведчук добавил, что нужно готовиться к обмену всех установленных на всех установленных. Он отметил, что "это задача и долг киевской власти этим заняться".

Ранее сообщалось, что самопровозглашённые Республики — ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных. Среди освобождённых — Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.