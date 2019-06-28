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Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии 

Рамблер 20 минут назад
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии.
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«Грузия — очень гостеприимная страна. И это наш минус. Потому что мы принимаем гостей, провожаем, не вдаемся — почему, зачем… Главное для нас — чтобы гость был доволен. Чисто кавказская традиция», — заявил Кикабидзе в интервью «Комсомольской правде».
По словам Кикабидзе, из-за гостеприимства Грузия много теряет, не умеет вовремя «ударить кулаком по столу».
По мнению артиста, сейчас «игра идет по законам Кремля»: Россия хочет довести Грузию до состояния, когда она сама придет и попросит соседа о помощи.
«Хорошо, когда две страны сотрудничают и друг друга уважают. А у нас с Россией нет уважения. Здесь сапог. Как только что-то произойдет, он давит, вводит запреты «пока грузины в себя не придут», — заявил Кикабидзе.
В мире , Видео , Кавказ , Вахтанг Кикабидзе , Комсомольская правда , Грузия
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