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Иран отказался возвращаться к условиям ядерной сделки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Европейским странам, скорее всего, пока не удалось убедить Иран поменять свой курс на отказ от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД). Об этом после международных переговоров в Вене заявил представитель Ирана Аббас Аракчи, сообщает Reuters.
«Произошел определенный прогресс, но, я думаю, этого все еще недостаточно, чтобы заставить нас изменить курс. Окончательное решение, однако, примут в Тегеране», — сказал он после встречи с представителями стран-участниц СПВД, продлившейся более четырех часов.
По словам Аракчи, европейцы все еще не начали покупать иранскую нефть — а это условие для Исламской Республики было ключевым. Все участники переговоров сошлись на том, что «очень скоро» проведут еще одну встречу.
19 июня власти Ирана отказались продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СПВД, несмотря на просьбу стран Европы.
17 июня сообщалось, что Иран в течение ближайших 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.
10 июня в иранском МИД заявили, что со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки 2015 года. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.
Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.
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Комментарии1
В мире , Аббас Аракчи , Дональд Трамп , МИД , Reuters , Вена , Иран , Тегеран
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