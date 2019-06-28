Иран отказался возвращаться к условиям ядерной сделки

Европейским странам, скорее всего, пока не удалось убедить Иран поменять свой курс на отказ от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД). Об этом после международных переговоров в Вене заявил представитель Ирана Аббас Аракчи , сообщает Reuters.

«Произошел определенный прогресс, но, я думаю, этого все еще недостаточно, чтобы заставить нас изменить курс. Окончательное решение, однако, примут в Тегеране», — сказал он после встречи с представителями стран-участниц СПВД, продлившейся более четырех часов.

По словам Аракчи, европейцы все еще не начали покупать иранскую нефть — а это условие для Исламской Республики было ключевым. Все участники переговоров сошлись на том, что «очень скоро» проведут еще одну встречу.

19 июня власти Ирана отказались продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СПВД, несмотря на просьбу стран Европы.

17 июня сообщалось, что Иран в течение ближайших 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

10 июня в иранском МИД заявили, что со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки 2015 года. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.