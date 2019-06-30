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Сеул встретил Дональда Трампа акциями протеста 

Вести.Ru + ещё 51 39 минут назад
Фото: Р-Спорт
В Сеуле, где встречаются президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин, сегодня обсудят ядерное разоружение Корейского полуострова.
Глава Белого Дома прибыл в Южную Корею сразу после саммита "Большой двадцатки", напоминает телеканал "Россия 24". Вначале Дональд Трамп провел встречу с представителями корейского бизнеса, далее на повестке — визит в демилитаризованную зону, которая разделяет Южную и Северную Кореи. Сообщается, что на эту поездку отводится всего 15 минут.
В Сеуле главу американской администрации встретили протестами. Митингующие вышли на улицы с плакатами, требуя, чтобы Дональд Трамп оставил в покое Иран.
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