Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20

فيديو 🔴

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خلال اجتماعات قمة العشرين..



شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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. #محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين

. pic.twitter.com/c5K9OFaE8v— خبر عاجل (@AjelNews24) 29 июня 2019 г. На видеозаписи портала «Хабр аль-Аджиль» видно, как Трамп, следуя к своему месту в зале заседаний, слегка потрогал за плечо сидящего к нему спиной принца.

В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел. Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.

После этого принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бен Сальману,

Встреча лидеров «Большой двадцатки» прошла 28-29 июня в японской Осаке. Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.