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Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 39 минут назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе саммита G20, показали СМИ Саудовской Аравии.
На видеозаписи портала «Хабр аль-Аджиль» видно, как Трамп, следуя к своему месту в зале заседаний, слегка потрогал за плечо сидящего к нему спиной принца.
В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел. Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.
После этого принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бен Сальману,
Встреча лидеров «Большой двадцатки» прошла 28-29 июня в японской Осаке. Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.
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В мире , США , Дональд Трамп , Саудовская Аравия
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