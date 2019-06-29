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Венесуэла осудила американские санкции против сына Мадуро 

РИА Новости + ещё 27 45 минут назад
Фото: REUTERS
Правительство Венесуэлы выступило в пятницу с осуждением санкций, введенных США против сына президента Николаса Мадуро — Эрнесто Мадуро Герры.
Ранее минфин США ввел санкции против сына Мадуро, поскольку тот является "членом нелегитимного Национального учредительного собрания", говорится в сообщении ведомства. Мадуро Герра был избран членом собрания в 2017 году.
"США объявляют о нелегитимных мерах против члена Национального учредительного собрания Николаса Эрнесто Мадуро Герры с черной целью персонализировать продолжающуюся атаку на боливарианскую революцию и лидерство президента Боливарианской республики Венесуэла. Венесуэльские правительство и народ решительно осуждают затянувшиеся атаки администрации Трампа", — говорится в коммюнике венесуэльского МИД.
Каракас также предупредил, что любые попытки нападок на президента Мадуро "превращаются в нескончаемое топливо для народа в его битве" за суверенитет и независимость, а Венесуэла предпримет действия в рамках международной системы для нейтрализации последствий подобных шагов.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Латинская Америка , Политика , США , Николас Мадуро , МИД , Казначейство США , Венесуэла
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