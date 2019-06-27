Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности

Медведчук сказал, что не знает об этом разговоре, однако допустил, что такое могло быть. Политик отметил, что долгое время общался с Порошенко, поэтому может предположить, что он склонялся к такому варианту.

После этого корреспондент «Коммерсанта» предложил Медведчуку при случае поинтересоваться у президента России Владимира Путина, и он согласился.

О разговоре Путина с Порошенко в 2015 году писал Forbes.