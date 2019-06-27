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Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский оппозиционер Виктор Медведчук в беседе с «Коммерсантом» пообещал выяснить у президента России Владимира Путина подробности разговора с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, как писали СМИ, тот предложил России «забрать Донбасс».
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Медведчук сказал, что не знает об этом разговоре, однако допустил, что такое могло быть. Политик отметил, что долгое время общался с Порошенко, поэтому может предположить, что он склонялся к такому варианту.
После этого корреспондент «Коммерсанта» предложил Медведчуку при случае поинтересоваться у президента России Владимира Путина, и он согласился.
О разговоре Путина с Порошенко в 2015 году писал Forbes.
Источник издания сообщил, что президент рассказал о состоявшемся разговоре на встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. В ходе разговора Порошенко якобы прямо сказал: «Забирайте Донбасс», однако Путин отказался, призвав украинского президента дать региону независимость.
Комментарии3
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Forbes
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