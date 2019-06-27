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Абхазия закрыла границу с Грузией 

Lenta.ru + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
В ведомстве заявили, что протестные акции, которые проходят в Грузии, проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории. В связи с этим СГБ намерено реализовать «необходимый комплекс мер реагирования».
«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии», — говорится в сообщении СГБ.
20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.
В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвиняет Москву в оккупации своих территорий.
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Комментарии7
В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Госдума , Абхазия , Грузия
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