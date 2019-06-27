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Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил депутатов Верховной рады в возвращении России полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Почему Россия победила в ПАСЕ
Украинский лидер заявил, что во время поездок в Европу проводил по семь встреч в день и на каждой из них поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ.
«И мне каждый из этих людей говорил, что ПАСЕ — это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно. То есть люди, с которым я обсуждал этот вопрос, уже знали ответ на все 100%», — цитирует Зеленского ТАСС.
По его словам, он делал все, чтобы Россия не вернулась в организацию, но «все это уже было постфактум».
«Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — добавил президент.
Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме. После этого делегация Украины покинула ассамблею.
Комментарии45
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Совет Европы , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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