Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Украинский лидер заявил, что во время поездок в Европу проводил по семь встреч в день и на каждой из них поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ.

«И мне каждый из этих людей говорил, что ПАСЕ — это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно. То есть люди, с которым я обсуждал этот вопрос, уже знали ответ на все 100%», — цитирует Зеленского ТАСС.

По его словам, он делал все, чтобы Россия не вернулась в организацию, но «все это уже было постфактум».

«Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — добавил президент.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме. После этого делегация Украины покинула ассамблею.