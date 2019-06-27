В грузинских протестах нашли вину Греции

По словам Абашидзе, этот момент был обозначен в программе мероприятия, а появление в кресле Гаврилова вместо Михаилидиса стало «неожиданным для всех». При этом представитель Грузии уверяет, что и греческий и российский депутат были детально информированы «обо всех деликатных нюансах и чувствительных моментах».

«О том, что они не знали ситуации, не может идти и речи», — говорит Абашидзе.

При этом обострение протестов он связывает именно с действиями греческого депутата Михаилидиса. По его словам, когда митинги уже шли, грузинская сторона настойчиво рекомендовала ему прервать заседание, однако представитель Греции отказался. По мнению Абашидзе, это «еще более накалило ситуацию».

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.