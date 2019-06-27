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Зеленский по-русски обратился к Путину 

Рамблер + ещё 22 33 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
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В ходе обращения Зеленский перешел на русский язык.
«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал он по-русски.
Зеленский подчеркнул, что ответ министра иностранных дел Украины Павла Климкина на ноту России относительно украинских моряков не был согласован. Украинский лидер потребовал у Климкина объяснений и заявил, что узнает о действиях МИД страны из интернета.
Накануне МИД России направил посольству Украины и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Глава МИД Украины Павел Климкин отказался обсуждать предложенные Москвой возможности.
«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет», — написал он в Facebook.
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В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД
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