Зеленский по-русски обратился к Путину

В ходе обращения Зеленский перешел на русский язык.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал он по-русски.

Зеленский подчеркнул, что ответ министра иностранных дел Украины Павла Климкина на ноту России относительно украинских моряков не был согласован. Украинский лидер потребовал у Климкина объяснений и заявил, что узнает о действиях МИД страны из интернета.

Накануне МИД России направил посольству Украины и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Глава МИД Украины Павел Климкин отказался обсуждать предложенные Москвой возможности.