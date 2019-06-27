Ассанжа лишили права на подготовку к защите в суде, рассказали в ООН

"Он недостаточно (часто) контактирует с адвокатами, он не может получить документы. Шведский адвокат ездил к нему, чтобы объяснить версию обвинения по делу в Швеции. Был запланирован двухчасовой визит, он (адвокат) приехал вовремя, но Ассанжа привели к нему на час и 45 минут позже, им дали только 20 минут, а ему (адвокату) нужно было объяснить 400-страничный документ, он не мог его оставить, а он (Ассанж) не говорит по-шведски", — сказал Мельцер.

"Такие виды злостных нарушений (судебного) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства", — добавил он.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.