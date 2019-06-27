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Ассанжа лишили права на подготовку к защите в суде, рассказали в ООН 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме, не может воспользоваться своим правом должным образом подготовиться к защите в суде, заявил РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
"Он недостаточно (часто) контактирует с адвокатами, он не может получить документы. Шведский адвокат ездил к нему, чтобы объяснить версию обвинения по делу в Швеции. Был запланирован двухчасовой визит, он (адвокат) приехал вовремя, но Ассанжа привели к нему на час и 45 минут позже, им дали только 20 минут, а ему (адвокату) нужно было объяснить 400-страничный документ, он не мог его оставить, а он (Ассанж) не говорит по-шведски", — сказал Мельцер.
"Такие виды злостных нарушений (судебного) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства", — добавил он.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Нильс Мельцер , Джулиан Ассанж , Wikileaks , ООН , РИА Новости , Швеция
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