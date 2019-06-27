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СМИ: умер актер из сериала «Альф» Макс Райт 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: AP Photo/Nick Ut
Американский актер Макс Райт умер в среду в возрасте 75 лет. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.
Наибольшую известность Райт получил за роль в американском ситкоме "Альф" (Alf, 1986-1990), где он сыграл главу семейства Таннеров, которое приютило инопланетянина Альфа.
Он также снимался в таких фильмах как "Весь этот джаз" (All That Jazz, 1979), "Тень" (The Shadow, 1994), "Сон в летнюю ночь" (A Midsummer Night's Dream, 1999), а также в сериалах "Друзья" (Friends, 1994-2004), "Квантовый скачок" (Quantum Leap, 1989 — 1993) и многих других.
По данным портала, актер много лет боролся с раком. В 1995 году у него была диагностирована лимфома.
Макс Райт умер в своем доме в штате Калифорния.
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