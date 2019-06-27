Украинцев призвали пить больше вина ради спасения Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев заполнить экономическую дыру в бюджете Тбилиси . Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

«Я очень хочу, чтобы украинцы сейчас поехали в Грузию вместо россиян, потому что там их очень любят», — рассказал он. Политик добавил, что необходимо поговорить с украинскими авиакомпаниями и туроператорами, чтобы снизить «нечеловеческие» цены.

Отвечая на вопрос журналиста о переименовании Грузии в Сакартвело (самоназвание Грузии — прим. «Ленты.ру»), Саакашвили подчеркнул, что этот вопрос не является первостепенным. «Грузинов больше бы обрадовало, если бы приезжало больше украинцев в Грузию, чтобы украинцы пили больше грузинского вина — вот это реальная помощь!» — резюмировал он.

26 июня сообщалось, что Грузия планирует нарастить поток туристов из Украины до 400 тысяч человек в год. Кроме того, посол Грузии в Украине Гела Думбадзе призвал турагентства и владельцев гостиниц сделать особые тарифы для украинцев. Он также уточнил, что в Грузии уже восстановили традицию встречать туристов бутылкой вина по приезде.