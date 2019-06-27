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Украинцев призвали пить больше вина ради спасения Грузии 

Lenta.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев заполнить экономическую дыру в бюджете Тбилиси. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.
«Я очень хочу, чтобы украинцы сейчас поехали в Грузию вместо россиян, потому что там их очень любят», — рассказал он. Политик добавил, что необходимо поговорить с украинскими авиакомпаниями и туроператорами, чтобы снизить «нечеловеческие» цены.
Отвечая на вопрос журналиста о переименовании Грузии в Сакартвело (самоназвание Грузии — прим. «Ленты.ру»), Саакашвили подчеркнул, что этот вопрос не является первостепенным. «Грузинов больше бы обрадовало, если бы приезжало больше украинцев в Грузию, чтобы украинцы пили больше грузинского вина — вот это реальная помощь!» — резюмировал он.
26 июня сообщалось, что Грузия планирует нарастить поток туристов из Украины до 400 тысяч человек в год. Кроме того, посол Грузии в Украине Гела Думбадзе призвал турагентства и владельцев гостиниц сделать особые тарифы для украинцев. Он также уточнил, что в Грузии уже восстановили традицию встречать туристов бутылкой вина по приезде.
22 июня стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента.
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Комментарии1
В мире , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Lenta.ru , Грузия , Тбилиси
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