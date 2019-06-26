В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро

Власти Венесуэлы заявили о предотвращении очередной попытки государственного переворота, передает ТАСС.

«У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]», — заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции.

По его словам, заговорщики намеревались убить главу республики Николаса Мадуро, председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса.

Также в их планы входил захват складов с оружием и военного аэропортп в Каракасе, освобождения из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля и провозглашение его президентом республики.

Кроме того, по словам Родригеса, планировалось похищение главы МВД Нестора Ревероля и захват президентского дворца.

Министр рассказал, что в составе мятежников действовали три боевые группы с участием «израильских, американских и колумбийских террористов».