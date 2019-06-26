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В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро 

Рамблер 11 минут назад
Власти Венесуэлы заявили о предотвращении очередной попытки государственного переворота, передает ТАСС.
Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства
«У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]», — заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции.
По его словам, заговорщики намеревались убить главу республики Николаса Мадуро, председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса.
Также в их планы входил захват складов с оружием и военного аэропортп в Каракасе, освобождения из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля и провозглашение его президентом республики.
Кроме того, по словам Родригеса, планировалось похищение главы МВД Нестора Ревероля и захват президентского дворца.
Министр рассказал, что в составе мятежников действовали три боевые группы с участием «израильских, американских и колумбийских террористов».
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В мире , Видео , Венесуэла
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