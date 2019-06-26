Так не будет. Климкин ответил на ноту России

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Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков 

RT на русском 40 минут назад
Украина отказывается рассматривать предложенные Россией условия для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
МИД РФ направил Украине ноту по морякам
«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведётся против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет», — написал министр иностранных дел Украины в своём Facebook.
По его словам, нота России только подтвердила её «нежелание» выполнять требование Международного трибунала ООН по морскому праву.
Он заявил, что международные документы, сторонами которых являются оба государства, позволяют Москве «решить все свои внутренние процедурные аспекты» по вопросу освобождения украинских моряков.
Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал Россию освободить украинских военных.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года».
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
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В мире , Видео , Украина , Дмитрий Песков , Павел Климкин , МИД , ООН
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