Трамп обвинил Мюллера в преступлении

По его словам, Мюллер скрыл многие тексты переписки агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж

Он также добавил, что Мюллер якобы уничтожил тексты "влюбленных".

Трамп подчеркнул, что спецпрокурор США совершил множество преступлений.

Однако, Трамп не смог ответить на вопрос о том, почему эти обвинения не обсуждались в судах.

Ранее сообщалось, что Мюллер даст показания по "российскому делу".