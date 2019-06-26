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Трамп обвинил Мюллера в преступлении 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп выступил против предстоящего выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера в конгрессе. Об этом сообщает Fox Business.
По его словам, Мюллер скрыл многие тексты переписки агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж.
Он также добавил, что Мюллер якобы уничтожил тексты "влюбленных".
Трамп подчеркнул, что спецпрокурор США совершил множество преступлений.
Однако, Трамп не смог ответить на вопрос о том, почему эти обвинения не обсуждались в судах.
Ранее сообщалось, что Мюллер даст показания по "российскому делу".
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