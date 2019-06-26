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Британия намерена опротестовать полномочия России в ПАСЕ в октябре 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Делегация Великобритании намерена опротестовать полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на октябрьской сессии, заявил автор доклада по полномочиям России Роджер Гейл.
«Британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре», — цитирует британского парламентария РИА Новости.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России.
В ответ на данное решение делегация Украины покинула зал заседаний ассамблеи.
В Совете Федерации, комментируя RT решение ПАСЕ, отметили, что это свидетельствует о возвращении Совета Европы к своим уставным началам.
RT на русском: последние новости
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В мире , Роджер Гейл , Совет Европы , Совет Федерации , РИА Новости , Великобритания
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