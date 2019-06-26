Делегация Великобритании намерена опротестовать полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на октябрьской сессии, заявил автор доклада по полномочиям России Роджер Гейл.
«Британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре», — цитирует британского парламентария РИА Новости.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России.
В ответ на данное решение делегация Украины покинула зал заседаний ассамблеи.
В Совете Федерации, комментируя RT решение ПАСЕ, отметили, что это свидетельствует о возвращении Совета Европы к своим уставным началам.