Венесуэла заявила о новой попытке переворота

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны предотвратили новую попытку государственного переворота. Его слова передает ТАСС.

По словам Родригеса, противники планировали взять под контроль склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе. Помимо этого, они хотели освободить бывшего министра обороны Венесуэлы Рауля Бадуэля и объявить его президентом страны. В качестве доказательства имеются видеозаписи, на которых видна передача оружия и денег для этих целей, отметил министр.