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Венесуэла заявила о новой попытке переворота 

Lenta.ru + ещё 2 20 минут назад
Фото: Miguel Gutiérrez / EPA / TASS
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны предотвратили новую попытку государственного переворота. Его слова передает ТАСС.
По словам Родригеса, противники планировали взять под контроль склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе. Помимо этого, они хотели освободить бывшего министра обороны Венесуэлы Рауля Бадуэля и объявить его президентом страны. В качестве доказательства имеются видеозаписи, на которых видна передача оружия и денег для этих целей, отметил министр.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.
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В мире , Конфликты , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , ЕС , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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