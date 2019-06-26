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России вернули полномочия в ПАСЕ 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Фото: Reuters
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, сообщает РИА Новости.
В принятом документе РФ призывают выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года и "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы". В то же время в резолюции подчеркивается, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".
Также ПАСЕ призвала Москву освободить 24 моряка ВМСУ, которые были задержаны после нарушения границы в ноябре прошлого года в Черном море.
В ходе дискуссии в документ внесли одну поправку, согласно которой ПАСЕ призывает Москву "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".
Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечается в резолюции. Кроме того, в документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.
Сразу после принятия резолюции делегация Украины вышла в центр зала, было зачитано небольшое заявление без микрофона. В свою очередь украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что делегация отказывается участвовать в июньской сессии парламентской Ассамблеи.
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В мире , Политика , Алексей Гончаренко , Совет Европы , РИА Новости
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