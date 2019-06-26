Трамп назвал руководство Ирана «эгоистичным и глупым»

Президент США Дональд Трамп назвал иранских лидеров "эгоистичными и глупыми", если те откажутся заключать новую сделку с Вашингтоном.

Трамп заявил, что экономика Ирана сейчас находится в катастрофическом состоянии.

"Они (иранское руководство — ред.) могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями. Я не уверен, что их руководство беспокоится о собственном народе. Если они беспокоятся, то они заключат сделку, а если нет — то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые", — сообщил президент США журналистам.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.

Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.