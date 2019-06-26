Это необъяснимо. Самолеты Израиля столкнулись со сбоями

Израиль заявил о необъяснимых сбоях в работе GPS в воздушном пространстве страны.

Как передает РИА «Новости», перебои наблюдаются на протяжении последних трех недель.

В национальном Управлении аэропортов сообщили, что причины сбоев пока не известны. Управление и все профильные службы страны заняты этим вопросом.

В Управлении отметили, что никаких ЧП из-за сбоя в работе GPS не было, в процедуру посадки самолетов внесены необходимые корректировки.

«Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени — диспетчирования воздушным движением», — сообщили в ведомстве.