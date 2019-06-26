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Это необъяснимо. Самолеты Израиля столкнулись со сбоями 

Рамблер + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Reuters
Израиль заявил о необъяснимых сбоях в работе GPS в воздушном пространстве страны.
Как передает РИА «Новости», перебои наблюдаются на протяжении последних трех недель.
GPS попутал. Финляндия обвинила Россию в том, что сбилась с курса
В национальном Управлении аэропортов сообщили, что причины сбоев пока не известны. Управление и все профильные службы страны заняты этим вопросом.
В Управлении отметили, что никаких ЧП из-за сбоя в работе GPS не было, в процедуру посадки самолетов внесены необходимые корректировки.
«Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени — диспетчирования воздушным движением», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в ноябре 2018 года Норвегия, а вслед за ней и Финляндия обвинили Россию в сбоях в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября. По информации норвежского минобороны, сбои наблюдались в период 16 октября по 7 ноября, а их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове.
Комментарии39
В мире , Ближний Восток , НАТО , Израиль
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