Израиль заявил о необъяснимых сбоях в работе GPS в воздушном пространстве страны.
Как передает РИА «Новости», перебои наблюдаются на протяжении последних трех недель.
В национальном Управлении аэропортов сообщили, что причины сбоев пока не известны. Управление и все профильные службы страны заняты этим вопросом.
В Управлении отметили, что никаких ЧП из-за сбоя в работе GPS не было, в процедуру посадки самолетов внесены необходимые корректировки.
«Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени — диспетчирования воздушным движением», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в ноябре 2018 года Норвегия, а вслед за ней и Финляндия обвинили Россию в сбоях в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября. По информации норвежского минобороны, сбои наблюдались в период 16 октября по 7 ноября, а их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове.