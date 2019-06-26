Вице-спикер Госдума Петр Толстой заявил, что Великобритания и Украина оспаривают вопрос о полномочиях делегации России в ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, британские и украинские парламентарии не стесняясь в выражениях, "всячески клеймят Россию".
Он также добавил, что большинство членов ПАСЕ выступают за восстановление всех полномочий России.
Толстой подчеркнул, что обсуждение вопроса о полномочиях российской делегации продолжается.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.