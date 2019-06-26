Британия и Украина оспорили вопрос о полномочиях РФ в ПАСЕ

По его словам, британские и украинские парламентарии не стесняясь в выражениях, "всячески клеймят Россию".

Он также добавил, что большинство членов ПАСЕ выступают за восстановление всех полномочий России.

Толстой подчеркнул, что обсуждение вопроса о полномочиях российской делегации продолжается.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.