Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу

Команда Зеленского решила перенести столицу

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу в другой город, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович эфире телеканала "112 Украина".

«Еще гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться. Столицу — Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города», — пояснил Рабинович.

Он отметил, что «какой-то начинается анекдот» и призвал команду президента не превращать страну в юмористическое шоу.

Украина потребовала от России освободить моряков

Россия должна немедленно освободить три корабля и 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

В своем аккаунте в в Facebook он прокомментировал дипломатическую ноту из России, касающуюся исполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Этого не будет», — написал Климкин на украинском языке.

Он подчеркнул, что «имеющиеся международно-правовые документы» дают возможность России «решить все внутренние вопросы» по освобождению украинских моряков.

Россия добилась восстановления в ПАСЕ

После решения депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму, украинская делегация покинула ПАСЕ. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, после трехдневного дискуссионного марафона «за» полное восстановление в правах россиян высказались 116 делегатов ПАСЕ, «против» — 62, еще 15 «воздержались». При этом делегация Украины после оглашения итогов голосования собралась в центре зала для прощального фото и заявила о своем уходе.

«Мы уходим, мы уходим из Парламентской ассамблеи!» — объявил депутат Алексей Гончаренко и вместе с коллегами покинул сессию.

В свою очередь после возвращения всех полномочий делегаты из России вернулись к полноценной работе в ПАСЕ и уже успели принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.

Российские военные отбили атаку на базу в Сирии

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина, атаковать авиабазу Хмеймим пытались при помощи дронов. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления", — рассказал он.

Алексей Бакин также подчеркнул, что пострадавших нет, а авиабаза функционирует в обычном режиме.

Сергиев Посад могут сделать столицей православия

РПЦ призвала президента России Владимира Путина поддержать концепцию превращения Сергиева Посада с населением около 100 тысяч человек в столицу православия. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, сославшегося на свои источники, в апреле 2018 года на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры, которая расположена в Сергиевом Посаде, была представлена концепция развития города. После этого РПЦ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения Сергиева Посада в столицу православия и в январе 2019 года по распоряжению правительства была создана рабочая группа по развитию города.

Городские власти оценивают стоимость проекта по развитию Сергиева Посада в 120–140 млрд руб. Проект, с которым ознакомилось издание, предполагает практически полную перестройку центра Сергиева Посада и деление его на две части: духовную и административную. При этом духовная часть будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.