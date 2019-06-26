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Борис Джонсон три дня проходил в одних и тех же носках 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA
Кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главу МИД и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона уличили в ношении одних и тех же носков на протяжении трех дней. Об этом сообщает The Sun.
В последние несколько дней, во время предвыборной кампании, Джонсон много путешествовал по стране. Журналисты заметили, что на фотографиях из поездок, когда политик был запечатлен сидя, на нем были носки с изображением ассирийского царя Ашшурбанапала.
В первый раз его заметили в этих носках в субботу на встрече с его соперником министром иностранных дел Джереми Хантом в Бирмингеме. Затем — в понедельник во время разговора с журналисткой «Би-би-си» Лорой Куэнсберг. В третий раз Джонсон появился в носках с Ашшурбанапалом на радио talkRADIO, давая интервью ведущему Россу Кемпсоллу.
По данным издания, носки как у Бориса Джонсона продаются в Британском музее по цене около шести фунтов стерлингов (500 рублей).
В мае сообщалось, что британский футболист Дэвид Бекхэм совершил одну из самых больших модных ошибок: он надел красные носки и сандалии с классическим костюмом. Спортсмена сфотографировали во время съемки рекламы его собственного косметического бренда House 99. На Бекхэме были темно-синие пиджак и брюки, черная водолазка, ярко-красные носки и кожаные сандалии с открытой пяткой.
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Комментарии3
В мире , Европа , Борис Джонсон , Дэвид Бекхэм , МИД , BBC News
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