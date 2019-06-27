Меркель снова затрясло

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. На видео, опубликованном таблоидом Bild, видно, что политика бросило в дрожь.

На записи видно, как во время речи Штайнмайера у Меркель начали сильно трястись руки. Недомогание политика заметили присутствующие на встрече люди. Один из них предложил канцлеру стакан воды, но Меркель отказалась.

По данным принадлежащего Григорию Берёзкину РБК, пресс-секретарь политика отметила, что здоровье Меркель не вызывает беспокойства, поэтому она примет участие во всех запланированных мероприятиях, в том числе в саммите G20 в Японии.