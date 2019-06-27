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Меркель снова затрясло 

Рамблер + ещё 20 4 минуты назад
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. На видео, опубликованном таблоидом Bild, видно, что политика бросило в дрожь.
На записи видно, как во время речи Штайнмайера у Меркель начали сильно трястись руки. Недомогание политика заметили присутствующие на встрече люди. Один из них предложил канцлеру стакан воды, но Меркель отказалась.
По данным принадлежащего Григорию Берёзкину РБК, пресс-секретарь политика отметила, что здоровье Меркель не вызывает беспокойства, поэтому она примет участие во всех запланированных мероприятиях, в том числе в саммите G20 в Японии.
Похожий случай произошёл с канцлером ФРГ 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед началом переговоров оба выслушали гимны стран на ковровой дорожке, позируя перед камерами журналистов. В это время Меркель затрясло. На видеозаписях видно, что политик не могла унять дрожь. Зеленский все это время стоял рядом, но не смотрел на канцлера. СМИ связали объяснили произошедшее с Меркель сильной жарой — в тот день в Берлине температура воздуха составляла около +30 градусов.
Комментарии67
В мире , Видео , Европа , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Bild , Германия
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