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Ангелу Меркель снова затрясло 

Мир24 + ещё 11 46 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель снова почувствовала себя плохо. В ходе встречи с с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она стала сильно дрожать, передает агентство Reuetrs.
Напомним, 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Ангела Меркель почувствовала недомогание. На обнародованной видеозаписи германского канцлера буквально трясло. Канцлер ощущала себя неловко и пыталась выйти из неудобной ситуации — несколько раз меняла позы и положения рук. При этом Зеленский сделал вид, что ничего не происходит.
Позднее на пресс-конференции Меркель объяснила журналистам, что причиной стало обезвоживание. После церемонии она выпила три стакана воды и почувствовала себя лучше.
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В мире , Видео , Европа , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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