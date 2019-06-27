Ангелу Меркель снова затрясло

Напомним, 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Ангела Меркель почувствовала недомогание. На обнародованной видеозаписи германского канцлера буквально трясло. Канцлер ощущала себя неловко и пыталась выйти из неудобной ситуации — несколько раз меняла позы и положения рук. При этом Зеленский сделал вид, что ничего не происходит.

Позднее на пресс-конференции Меркель объяснила журналистам, что причиной стало обезвоживание. После церемонии она выпила три стакана воды и почувствовала себя лучше.