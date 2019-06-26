США направили России ноту протеста

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«Прекратите играть в игры»: США направили России ноту 

Рамблер + ещё 8 24 минуты назад
С заподозренным в шпионаже американцем Полом Уиланом ненадлежаще обращаются в московском СИЗО, сообщается в твиттере посольства США в России.
Сотрудник американской автомобильной компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в столице РФ в конце 2018 года по подозрению в шпионаже и с тех пор пребывает в следственном изоляторе «Лефортово».
Сегодня официальный твиттер дипмиссии США в России сообщил, что в СИЗО Уилан сталкивается с ненадлежащим обращением. По этой причине в Министерство иностранных дел РФ была направлена нота протеста. В ней была высказана просьба провести расследование и обеспечить безопасность арестованного американца.
20 июня посольство США в России заявило в твиттере, что за полгода со дня ареста Уилана власти РФ так и не представили доказательств его вины в шпионаже, хотя утверждают, что тот пойман с поличным.
«Представьте доказательства в суде или прекратите играть в игры», — призвали американские дипломаты.
Комментарии104
В мире , Видео , Политика , США , МИД , СИЗО "Лефортово" , ФСИН
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