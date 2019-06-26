США направили России ноту протеста

«Прекратите играть в игры»: США направили России ноту

С заподозренным в шпионаже американцем Полом Уиланом ненадлежаще обращаются в московском СИЗО , сообщается в твиттере посольства США в России.

Сотрудник американской автомобильной компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в столице РФ в конце 2018 года по подозрению в шпионаже и с тех пор пребывает в следственном изоляторе «Лефортово»

Сегодня официальный твиттер дипмиссии США в России сообщил, что в СИЗО Уилан сталкивается с ненадлежащим обращением. По этой причине в Министерство иностранных дел РФ была направлена нота протеста. В ней была высказана просьба провести расследование и обеспечить безопасность арестованного американца.

20 июня посольство США в России заявило в твиттере, что за полгода со дня ареста Уилана власти РФ так и не представили доказательств его вины в шпионаже, хотя утверждают, что тот пойман с поличным.