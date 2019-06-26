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«Убивал, убиваю и буду убивать россиян»: грузинским депутатом займется СК 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
Фото: ТАСС
«Контуженный» грузинский депутат признался в убийстве русских и должен быть за это наказан, заявил News.ru депутат Госдумы Николай Земцов.
20 июня единоросс принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии. Тогда местные депутаты гневно отреагировали на выступление с места спикера главы делегации РФ Сергея Гаврилова. Один из них, Акакий Бобохидзе, прокричал россиянам, что «убивал вас в Абхазии, убиваю и буду убивать».
«Данную реплику прошу считать признанием в причастности к убийствам граждан РФ», — написал Земцов в заявлении на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Кроме того, по мнению единоросса, Бобохидзе может планировать особо тяжкие преступления против граждан России. Депутат призвал СК дать словам грузина оценку.
Земцов допустил, что «контуженный» Акакий Бобохидзе сделал свое заявление в состоянии аффекта, однако «место, где это происходило, не подразумевает шуток».
Комментарии2
В мире , Николай Земцов , Александр Бастрыкин , Сергей Гаврилов , Госдума , СКР
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