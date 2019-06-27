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Госдеп нашел еще один повод для санкций против Ирана 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: EPA
Для избежания новых санкций Иран должен прислушаться к мировому сообществу и вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Американский дипломат отметил, что США и другие страны будут только усиливать давление на Иран, если он предпримет шаги, которые сократят время, необходимое для получения ядерного оружия.
«Угрозы и действия Ирана — это явная попытка ядерного шантажа, которая не сработает. У Ирана нет никаких оснований для ускорения своей ядерной программы», — подчеркнул сотрудник Госдепа.
24 июня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. До этого советник иранского президента Хесамоддин Ашна заявил, что Тегеран не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.
В тот же день президент США Дональд Трамп ввел новые ограничительные меры против Ирана, которые нацелены в том числе на верховного лидера республики аятоллу Али Хаменеи. Они связаны с тем, что иранская сторона сбила американский беспилотник, хотя ограничения были бы введены и без этого инцидента.
Ранее в июне сообщалось, что Китай активно содействует возврату к соглашению по ядерной проблеме Ирана.
Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го президент Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.
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В мире , США , Санкции , Али Хаменеи , Брайан Хук , Дональд Трамп , Госдеп США , Иран
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