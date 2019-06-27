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Стала известна дата встречи Путина и Трампа 

Lenta.ru + ещё 70 32 минуты назад
Фото: Kevin Lamarque
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трампвстретятся в Осаке в пятницу, 28 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Встреча состоится в 14:00 по местному времени (08:00 по московскому). Другие подробности переговоров пока не разглашаются.
Ранее Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным. «У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело», — заявил он журналистам перед вылетом в Японию.
До этого американский лидер заявлял о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаковотметил, что главы государств будут обсуждать состояние двусторонних дел, политическую стабильность, а также Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу и Иран.
Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа.
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В мире , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Reuters , Осака
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