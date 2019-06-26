Партии Саакашвили открыли путь в Раду

Суд обязал Центральную избирательную комиссию ( ЦИК Украины повторно рассмотреть документы для регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Регистрация кандидатов закончилась 25 июня. Члены партии и ее сторонники собрались у здания ЦИК поздно вечером и потребовали выполнить решение суда. Их не пустили в Центризбирком. Когда именно будет проходить повторное рассмотрение документов, пока неизвестно.

23 июня ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили. В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.

Партия «Рух новых сил» («Движение новых сил»), которую возглавляет Саакашвили, создана на Украине в феврале 2017 года. Она была оппозиционной режиму тогдашнего главы государства Порошенко. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» украинцы поддерживать не готовы (0 процентов опрошенных).