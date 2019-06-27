Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал РФ главной угрозой

Только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой в ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии в четверг, больше голосов остальные кандидаты отдали за Китай , ядерное оружие и изменение климата.

Первые теледебаты проходят в Майами , трансляцию ведет телеканал MSNBC.

"Россия. Потому что она пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их", — сказал он в ответ на вопрос о главной угрозе США.

Губернатор штата Вашингтона Джей Инсли таковой угрозой назвал действующего президента Дональда Трампа . Эти слова были встречены шквалом аплодисментов.

Однако больше и поровну — по три голоса — набрали другие темы: Китай, риск ядерной войны или ядерное оружие на фоне обострения отношений с Ираном, а также изменение климата.

В теледебатах принимают участие 10 человек, вторая часть дебатов состоится на следующий день, в ней тоже будут участвовать 10 кандидатов. Всего на сегодня об участии в гонке заявили 25 демократов.

Специальный прокурор США Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США, которые Москва отрицает. В апреле он завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.