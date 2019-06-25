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Трамп резко забеспокоился за мигрантов 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения, передает РИА "Новости".
"Я очень обеспокоен", — сказал он журналистам.
В то же время Трамп добавил, что ситуация все же лучше, чем при предыдущем президенте Бараке Обаме.
Ранее Трамп объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе.
Он согласился отложить процедуру на две недели, чтобы демократы и республиканцы могли выработать решение по предоставлению убежища.
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В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , РИА Новости
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