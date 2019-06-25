Украина пожаловалась G20 на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Подписал письма для министров иностранных дел стран G20 и ЕС. Призываю во время следующей встречи «двадцатки» в Осаке применить все возможные рычаги влияния на РФ для освобождения украинских моряков», — написал Климкин в Facebook.

Министр напомнил, что «американские друзья» Украины ранее заявляли, что без освобождения моряков встречи с российским президентом не будет.

«Это дорогого стоит», — отметил Климкин.

Климкин сообщил, что 25 июня истек срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву, постановившего освободить задержанных моряков. По истечении срока вопрос освобождения может быть вынесен на рассмотрение ООН и других международных организаций, отметил политик.

По словам Климкина, Украина намерена обсудить с «партнерами и друзьями» необходимость ограничения военного сотрудничества с Россией и «отсутствие каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты».