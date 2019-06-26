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Владельцы кафе в Тбилиси раскаялись за «оккупационный сбор» для россиян 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: EPA/ТАСС
Кафе EZO, которое на следующий день после прекращения авиасообщения между Россией и Грузией объявило о 20-процентном «оккупационном сборе» для всех россиян, отменило свое решение. Владельцы кафе признали, что это была ошибка, сделанная на горячую голову.
Пост в социальных сетях о сборе для русскоязычных посетителей кафе EZO удалило меньше чем через сутки, однако владельцы — семейная пара Гио и Кристо — все равно стали объектами травли и сожалеют о своем решении, пишет «Новая газета».
«На горячую голову делаются ошибки, эмоции были сильны. Было трудно сформулировать мысль, чтобы никого не задеть. Нам обидно, когда туристы не просто просят, а требуют русское меню, требуют, чтобы мы говорили на русском. Ведь эти люди, несмотря на оккупацию, приезжают, отдыхают — а сочувствия к нашей боли нет», — заявил Гио.
При этом он подчеркнул, что «никому никогда не отказывает в разговоре на русском».
Кристо сказала, что не ожидала такой агрессивной реакции.
«Мы извиняемся перед каждым, кому это показалось оскорбительным. Нас теперь называют русофобами, фашистами. Я грузинка, но у меня одна бабушка армянка, другая русская, у сестер мужья — турки, у нас интернациональная семья — как мы можем быть националистами и шовинистами?» — заявила она.
Теперь перед входом в Ezo висит плакат на английском: «Знаете ли вы, что Россия — оккупант?». Варианты ответов. «Да» — «You are welcome», «нет» — «Мы можем объяснить или выбирайте другой ресторан».
Ранее сообщалось, что кафе «Гарденс» в грузинском Батуми и ресторан «Езо» в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов. Они мотивировали это тем, что Россия является «оккупантом».
21 июня президент Владимир Путин на фоне антироссийских акций подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
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Комментарии1
В мире , Кавказ , Владимир Путин , Минтранс РФ , Грузия , Тбилиси
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