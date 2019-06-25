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Макрон и президент Ирана провели переговоры 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский и иранский президенты Эммануэль Макрон и Хасан Рухани провели телефонные переговоры. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
«Президент республики провёл переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани. Этот обмен является одной из мер, принимаемых президентом для предотвращения опасной эскалации в регионе», — заявили во французской администрации.
Указывается, что Макрон намерен продолжить диалог по вопросу иранской ядерной программы и региональных кризисов с иностранными партнёрами на саммите G20 в японской Осаке. Саммит состоится 28—29 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».
24 июня Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. После этого Рухани назвал американскую администрацию «умственно отсталой».
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Комментарии
В мире , Европа , Хасан Роухани , Али Хаменеи , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Иран
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