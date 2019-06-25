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Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ 

Lenta.ru 1 час назад
Голосование молдавской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в пользу возвращения России было нелегким, заявил министр внутренних дел страны, глава делегации Андрей Нэстасе. Его слова передает Deschide.md.
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По его словам, депутаты признались, что до последнего момента не знали, какое решение принять. Сам же министр объяснил, что его голос за возвращение российской делегации стоит считать не жестом поддержки Москвы, а стремлением сделать работу организации эффективной.
«Я решил проголосовать за ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая Российскую Федерацию», — сказал он и подчеркнул, что итоги голосования Молдавии не отменяет прошлые антироссийкие резолюции «по таким деликатным вопросам, как Крым».
Ранее глава делегации Армении в ПАСЕ, чей голос был подан против восстановления России в правах, заявил, что при подсчете допустили ошибку и он поддержал присутствие делегации от Москвы в организации.
Ночью 25 июня в ПАСЕ была принята резолюция о приглашении России к участию в июньской сессии ассамблеи. Вопрос полномочий российской делегации продолжает обсуждаться из-за замечаний со стороны Киева и Тбилиси.
Наиболее острую реакцию решение вызвало на Украине. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что говорил об этом с главами Франции и Германии и остался разочарован отсутствием их поддержки. Делегация в знак протеста приостановила свою работу в ассамблее. Киев отозвал для консультаций посла в Совете Европы.
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В мире , Видео , Молдова
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