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Депутата партии Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Тбилиси 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения депутату от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанору Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения», — указывается в сообщении.
Уголовное дело в отношении Мелия возбуждено по статье «организация группового насилия, руководство им и участие (в нём)».
20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Как сообщили в МВД Грузии, десять сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне протестующих в Тбилиси, отстранены от работы за превышение полномочий.
RT на русском: последние новости
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В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Генпрокуратура РФ , МВД , Грузия , Тбилиси
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