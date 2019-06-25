Депутата партии Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Тбилиси

Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения депутату от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанору Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения», — указывается в сообщении.

Уголовное дело в отношении Мелия возбуждено по статье «организация группового насилия, руководство им и участие (в нём)».

20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.