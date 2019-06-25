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Трамп пообещал Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения на любую атаку против США 

ТАСС + ещё 4 26 минут назад
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник на своей странице в сети Twitter.
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"В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая [сила] будет означать уничтожение", — заявил он.
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В мире , Ближний Восток , Иран , США
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