Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам

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Мэр Тбилиси обратился с призывом к туристам из России 

News.ru 28 минут назад
Российские туристы могут, не боясь за свою безопасность, приезжать на отдых в Грузию и получать от путешествия массу положительных эмоций. А власти грузинской столицы сделают всё для этого необходимое.
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С таким призывом к россиянам обратился мэр Тбилиси Каха Каладзе, который гарантировал туристам безопасный отдых в закавказской республике.
Туристам не грозит в Грузии никакая опасность. Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе российских туристов, — заявил Каладзе журналистам.
Мэр грузинской столицы посетовал, что экономику страны ничего хорошего не ждёт, если туристический бизнес окажется свёрнут. А это может произойти, если россияне перестанут ездить в страну, информирует ТАСС.
Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать, — добавил Каладзе.
21 июня, после вспыхнувших в Тбилиси беспорядках и захлестнувшей страну антироссийской истерии, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Ранее Ростуризм опубликовал памятку, как российские туристы могут полностью вернуть свои деньги, потраченные на покупку туров и авиабилетов в Грузию, писал News.ru.
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Комментарии95
В мире , Видео , Политика , Каха Каладзе , Владимир Путин , Ростуризм , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
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