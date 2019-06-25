Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам

Мэр Тбилиси обратился с призывом к туристам из России

Российские туристы могут, не боясь за свою безопасность, приезжать на отдых в Грузию и получать от путешествия массу положительных эмоций. А власти грузинской столицы сделают всё для этого необходимое.

С таким призывом к россиянам обратился мэр Тбилиси Каха Каладзе , который гарантировал туристам безопасный отдых в закавказской республике.

Туристам не грозит в Грузии никакая опасность. Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе российских туристов, — заявил Каладзе журналистам.

Мэр грузинской столицы посетовал, что экономику страны ничего хорошего не ждёт, если туристический бизнес окажется свёрнут. А это может произойти, если россияне перестанут ездить в страну, информирует ТАСС.

Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать, — добавил Каладзе.

21 июня, после вспыхнувших в Тбилиси беспорядках и захлестнувшей страну антироссийской истерии, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.