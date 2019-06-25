Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам 

Российским туристам в Грузии ничего не угрожает, заверил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Хочу, чтобы все знали — у грузинского народа никогда не было и нет фобий по национальному признаку. Безопасность туристов в нашей стране полностью обеспечена, в том числе и российских туристов. У них не возникнет никаких проблем в Грузии, могут приезжать», — приводит «Интерфакс» слова Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, сокращение туристов из России окажет негативное влияние на экономику и прибыль Грузии.
Он также обратил внимание на возможную приостановку вывоза грузинской продукции и выразил надежду, что этот вопрос удастся разрешить.
«Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать», — заявил Каладзе.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию.
Запрет начинает действовать с 8 июля. Путин рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию до окончания действия запрета на авиаперевозки.