Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам

«Хочу, чтобы все знали — у грузинского народа никогда не было и нет фобий по национальному признаку. Безопасность туристов в нашей стране полностью обеспечена, в том числе и российских туристов. У них не возникнет никаких проблем в Грузии, могут приезжать», — приводит «Интерфакс» слова Каладзе.

По словам мэра Тбилиси, сокращение туристов из России окажет негативное влияние на экономику и прибыль Грузии.

Он также обратил внимание на возможную приостановку вывоза грузинской продукции и выразил надежду, что этот вопрос удастся разрешить.

«Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать», — заявил Каладзе.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию.

Запрет начинает действовать с 8 июля. Путин рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию до окончания действия запрета на авиаперевозки.