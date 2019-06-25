Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

По словам Кикабидзе, он на стороне грузинской оппозиции.

"Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство", — сказал Кикабидзе в беседе с "Московским комсомольцем", имея в виду появление российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента и последовавшие за этим беспорядки.

Артист отметил, что люди понимают, что правительство о них не думает. Также он прокомментировал решение президента России Владимира Путина отменить авиасообщение с Грузией. Он подтвердил, что теперь россияне отдыхать в Грузии не будет.

"Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?.. " — задается вопросом он.

Сам Кикабидзе не знает, что нужно, чтобы организовать мирное существование.

"Я не политик, я актер. Политика — это очень грязная штука", — отрезал артист.

Ранее Вахтанг Кикабидзе отреагировал на слухи о своей смерти.