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Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По словам Кикабидзе, он на стороне грузинской оппозиции.
"Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство", — сказал Кикабидзе в беседе с "Московским комсомольцем", имея в виду появление российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента и последовавшие за этим беспорядки.
Артист отметил, что люди понимают, что правительство о них не думает. Также он прокомментировал решение президента России Владимира Путина отменить авиасообщение с Грузией. Он подтвердил, что теперь россияне отдыхать в Грузии не будет.
"Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?.. " — задается вопросом он.
Сам Кикабидзе не знает, что нужно, чтобы организовать мирное существование.
"Я не политик, я актер. Политика — это очень грязная штука", — отрезал артист.
Ранее Вахтанг Кикабидзе отреагировал на слухи о своей смерти.
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В мире , Кавказ , Шоу-бизнес , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Вахтанг Кикабидзе , Московский комсомолец , Грузия
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