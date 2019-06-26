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Абэ проведет отдельные встречи с лидерами России, США и Китая 

Российская Газета + ещё 2 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет отдельные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита "двадцатки". Мероприятие пройдет 28-29 июня в японской Осаке.
Накануне открытия G20 Синдзо Абэ в Токио примет президента Франции Эмманюэля Макрона, передает агентство Kyodo News. Французская сторона в этом году председательствует в G7. В этой связи на повестке переговоров политиков будут стоять глобальные вопросы, среди которых свобода торговли и изменение климата.
В Осаку японский премьер отправится 27 июня. Ожидается, что в этот же день Синдзо Абэ переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином и проведет с ним совместный ужин. Японская сторона рассчитывает обсудить с главой Поднебесной проблему Северной Кореи, который накануне посетил Пхеньян и пообщался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Кроме того, Пекин традиционно располагает серьезным влиянием на КНДР.
Встреча руководителя японского кабмина Синдзо Абэ с хозяином Белого дома Дональдом Трампом намечена на 28 июня. Стороны обменяются мнениями о двусторонних торговых отношениях и ситуации в Иране.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента в Оманском заливе, где 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера. Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран, однако в ИРИ отрицают свою причастность к произошедшему. Примечательно, что во время атаки на суда с визитом в Иране находился японский премьер Синдзо Абэ. Поездка японского политика была нацелена на снижение напряженности в регионе.
Наконец, 29 июня японский премьер переговорит с российским лидером Владимиром Путиным. Первые лица государств обсудят развитие двусторонних отношений, включая проблему заключения мирного договора и территориальный вопрос, а также актуальную международную повестку.
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В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Чен Ким , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , Китай , Осака , США , Франция , Япония
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