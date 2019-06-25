Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ

По ее словам, решение о возвращении России в состав организации поддержали Париж и Берлин.

"Это яркое свидетельство фактического конца "нормандского формата", — заявила Тимошенко.

Она добавила, что поле принятия такого решения Франция и Германия не могут быть гарантами безопасности украинской стороны. Тимошенко также назвала произошедшее "провалом внешней дипломатии" Украины и заявила, что в распоряжении президента страны Владимира Зеленского сутки для активных дипломатических действий.

"За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", — сказала Тимошенко.