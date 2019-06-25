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Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ 

Газета.Ru + ещё 87 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сочла решение о возвращении российской стороны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) концом "нормандского формата", при котором сотрудничали Франция, ФРГ, Украина и Россия. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, решение о возвращении России в состав организации поддержали Париж и Берлин.
"Это яркое свидетельство фактического конца "нормандского формата", — заявила Тимошенко.
Она добавила, что поле принятия такого решения Франция и Германия не могут быть гарантами безопасности украинской стороны. Тимошенко также назвала произошедшее "провалом внешней дипломатии" Украины и заявила, что в распоряжении президента страны Владимира Зеленского сутки для активных дипломатических действий.
"За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", — сказала Тимошенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий в связи с решением ПАСЕ о возвращении делегации из России.
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В мире , Дмитрий Песков , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Совет Европы
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