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Украина отзывает посла при Совете Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России.
Об этом Климкин заявил в своем Facebook.
«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — отметил министр.
Также он связал возвращение России в ПАСЕ с президентскими выборами на Украине.
«Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято к президентским выборам на Украине. Оно назревало, и было бы принято при любом развитии политической ситуации на Украине», — добавил Климкин.
24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.
Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду.
Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию.
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В мире , Конфликты , Украина , Павел Климкин , МИД , Совет Европы
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