Украина отзывает посла при Совете Европы

Об этом Климкин заявил в своем Facebook

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — отметил министр.

Также он связал возвращение России в ПАСЕ с президентскими выборами на Украине.

«Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято к президентским выборам на Украине. Оно назревало, и было бы принято при любом развитии политической ситуации на Украине», — добавил Климкин.

24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду.

Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию.