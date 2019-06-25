Украина устроила бунт в ПАСЕ

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, но будет возвращаться, чтобы голосовать за наложение санкций на Россию . Об этом член делегации Алексей Гончаренко рассказал в эфире канала "Прямой" , сообщает ТАСС

«Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью», — объяснил он.

Ночью члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, запрещающую приостанавливать или отзывать полномочия делегаций, и пригласили делегацию России направить заявку на участие в июньской сессии.

Россия не участвует в работе ПАСЕ с 2016 года по причине ограничения своих полномочий из-за присоединения Крыма и событий на Украине.

По причине возвращения России в организацию делегация Украины сегодня покинула зал заседаний ПАСЕ. Ее член Алексей Гончаренко объяснил, что до окончания нынешней сессии украинцы будут участвовать в обсуждении лишь вопросов, которые касаются введения против России санкций.