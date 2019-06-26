ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит вопрос полномочий делегации России . Итоги этой дискуссии покажут, продолжится ли диалог Москвы с ПАСЕ или вновь будет прерван.

ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы. Было принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят в 24-часовой срок доклад по полномочиям делегации.

Проект документа обсудят в среду во второй половине дня. По правилам ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не может голосовать по своему вопросу.

Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после голосуют за текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством парламентариев.

Российская делегация заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.

По его словам, украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, "кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации". Однако член украинской делегации Сергей Соболев , отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли она участвовать в обсуждении полномочий 26 июня, сказал: "И не надейтесь, будем".

Наблюдатели отмечают, что многое будет завесить от того, кто будет готовить проекты документов. Как стало известно РИА Новости, от мониторингового комитета этим займется известный своими антирусскими высказываниями британский парламентарий Роджер Гейл , а от комитета по правилам и процедурам — литовский парламентарий Эгидиус Варейкис.

Ситуация осложняется еще и тем, что в среду же пройдет голосование по новому генсеку Совета Европы. Москва не однократно заявляла, что российской стороне должна быть предоставлена возможность беспрепятственно на равных участвовать в этих выборах. Без полномочий делегация не может принимать в них участие.

Опрошенные РИА Новости депутаты считают, что исход голосования сейчас трудно предопределить. Часть из них раздражена и до сих пор не может забыть обсуждение до ночи резолюции (из-за внесенных в том числе делегацией Украины 222 поправок), пригласившей российскую делегацию. Часть полагает, что назревший в 2014-2015 годах "российский вопрос " уже надо как-то решать. Еще одна часть полагает, что приглашение РФ было ошибкой, и российской стороне нужно выполнить ранее принятые резолюции.

Отношения России и Совета Европы обострились из-за лишения российских парламентариев ряда основных прав в 2014 и 2015 годах из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

По уставу Совета Европы, если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может поднять вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает 30 июня.