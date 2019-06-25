Порошенко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Это первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесён не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена, — написал он в Facebook.

Он также отметил, что намерен использовать все свои внешнеполитические связи, чтобы не допустить распространения «вируса всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

Ранее News.ru писал, что украинский МИД считает резолюцию ПАСЕ уступкой РФ. По мнению украинских дипломатов, принятие документа вызвало ослабление политической роли Ассамблеи и утрате ею авторитета.

В ночь на вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, содержащий резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии организации. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против и 10 воздержались.